"Dolan, Knicks'i satmakla ilgileniyor" iddiasına MSG'dan yalanlama

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Madison Square Garden, New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın Knicks'i satmakla ilgilendiği konusundaki spekülasyonları reddetti.The Ringer'dan Bill Simmons, Dolan'ın "Knicks için teklif aradığını" söylemişti.Madison Square Garden şirketi, yaptığı açıklamada "anlatılanın yüzde 100 yanlış olduğunu" belirtti.Dolan, önceki yılın sonlarında yaptığı bir röportajda, doğru teklifin gelmesi durumunda Knicks'i satmayı gözden çıkarmadığını ifade etmişti.Dolan, Madison Square Garden'ın başkanlığını 1999'da devralmıştı.Knicks'in değerinin 4 milyar dolar olduğuna inanılıyor.