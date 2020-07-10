Doktorlar 'Oynar' dedi, Falcao oynamadı

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Doktorlar 'Oynar' dedi, Falcao oynamadı
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10 Temmuz 2020 10:43
Galatasaray'da sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kritik maçlarda görev alamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep FK maçında sakatlanan yıldız futbolcunun arka adelesinde 1. derece zorlanma tespit edilmişti. Normalde 1 haftada sahalara dönmesi gereken Kolombiyalı yıldız son 3 maçta forma giyemedi.

Takvim'de yer alan habere göre sağlık kurulunun "Oynar" raporuna rağmen Falcao'nun "Ağrılarım var" dediği ve sahaya çıkmak istemediği belirtiliyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 22 maça çıkan Falcao, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 1 de asist yaptı.





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