Haber Tarihi: 08 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 12:14

Doktorlar grevde mi? 8 Kasım bugün hastaneler, sağlık ocağı grevde mi?

Birçok vatandaş hastan ve sağlık ocaklarındaki doktorların grev olup olmadığına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Hekimsen'den yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının greve başladığı ifade edildi. Peki doktorlar grevde mi, hastanelerde grev mi var? Acil servislerde grev var mı, doktorlar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Doktorlar grevde mi? 8 Kasım bugün hastaneler, sağlık ocağı grevde mi?
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Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar gündemdeki yerini korurken, Hekimsen'den grev kararı geldi. Bugün hastanelere başvuran hastalar, doktorların grev kararını öğrendi. Hastanelerde grevin ne zamana kadar devam edeceği merak konusu oldu. Sizler için sağlık çalışanlarının grevine dair bilinen detayları derledik.
Peki doktorlar çalışıyor mu, hastanelerde grev mi var? Acil servislerde grev var mı, doktorlar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

DOKTORLARDA GREVDE Mİ?


Son bir ay içinde yaşanan ciddi şiddet olayları, Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerde büyük bir krize yol açtı. Bir güvenlik görevlisi saldırıya uğradığı sırada kalp krizi geçirdi, bir hemşire sadece yaptığı bir enjeksiyon nedeniyle darp edildi ve en az üç doktor kemiklerini kırdı. Toplamda 5 hekim hastaneye kaldırıldı. Hekimsen Sendikası, bu tür şiddet olaylarının artık sıradan hale geldiğini ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguluyor.

Hekimsen Sendikası, uzun bir süredir sağlık sistemiyle ilgili yaşanan sorunların çözümü için yetkililere çağrılar yapmaktaydı. Ancak şiddet olayları ve güvenlik eksiklikleri konusundaki talepleri dikkate alınmadığı için sendika, tüm Türkiye genelinde 5 Kasım 2024 tarihinde iş bırakma eylemi kararı aldı. Sendikanın yetkilileri, sorunlar çözülene kadar tüm sendikal yolların kullanılacağını ifade etti.

Sonuç olarak, ülke genelindeki sağlık çalışanlarının grevi, sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekmek ve şiddet olaylarına son verilmesini talep etmek amacıyla gerçekleşiyor. Grevin ne zaman sona ereceği ve sorunların nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.

 

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