Doktor Wohlfahrt: 'Pep tıbbi benden daha iyi biliyor'

"Efsane doktor" olarak adlandırılan Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Pep Guardiola'yı "sağlık" konusunda eleştirdi.



2013-2015 yılları arasında Bayern Münih'te Pep Guardiola ile birlikte çalışan Wilhelm Müller-Wohlfahrt, "Guardiola ile beraber çalışmak kariyerimin kara noktası oldu. Çok başarılı, genç, idealleri, stratejileri olan ve muhtemelen dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'nın tıp sektöründe her şeyi benden daha iyi bilen birisi olmasına izin veremezdim. Guardiola harika bir teknik adam olabilir ve tıp konusunda da her şeyi benden daha iyi biliyordu" dedi.



