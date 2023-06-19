Doherty için Arabistan kulüpleri devrede

Kış transfer sezonunda Atletico Madrid'le 6 aylık sözleşme imzalayan Matt Doherty sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Suudi Arabistan'a transfer olabilir.



31 yaşındaki İrlandalı sağ bekin Suudi Arabistan'ın birçok takımı tarafından izlendiği iddia edildi.



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Wolverhamton'da gösterdiği performansla 17 milyon euro karşılığı transfer olan Matt Doherty, Tottenham formasıyla 71 resmi maça çıktı ve 3 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Son sezonunda iyice gözden düşen Doherty kış transfer sezonunda Atletico Madrid'e transfer oldu.



Atletico Madrid'le 6 aylık sözleşme imzalayan Matt Doherty istediği forma süresini burada da bulamadı ve yalnızca 2 resmi maçta forma giyebildi. Sözleşmesi bitmiş olan Doherty'nin, Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı söylendi.





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