Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası milliler finalde!

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında Adem Asil ve İbrahim Çolak finale yükseldi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Adem Asil'in yerde 13.600 puanla altıncı, halkada ise 14.900 puanla ikinci olarak adını finale yazdırdığı belirtildi.



İbrahim Çolak'ın ise halkada 14.600 puanla yedinci olarak finale çıktığı aktarıldı.



Kulplu beygirde Ferhat Arıcan'ın 14.133 puanla dokuzuncu sırada yer aldığı ve ilk yedek finalist olduğu kaydedildi.





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