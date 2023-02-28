Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlayacak

Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlayacak
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28 Şubat 2023 14:41
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında üç milli sporcu yarışacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da çarşamba günü başlayacak organizasyon, 4 Mart'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.

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