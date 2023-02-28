Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlayacak

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında üç milli sporcu yarışacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da çarşamba günü başlayacak organizasyon, 4 Mart'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da çarşamba günü başlayacak organizasyon, 4 Mart'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.
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