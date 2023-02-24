Doh Marius Treos: "Hedefim A Takım'da oynamak"

Fenerbahçe'nin altyapı hamlelerinden biri olan Doh Marius Treos, sarı-lacivertlilerle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Treos, genç takımda kendini kanıtladıktan sonra A Takım'da oynamak istediğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Doh Marius Treos: 'Hedefim A Takım'da oynamak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2023 16:19
Fenerbahçe'nin 3 aylık denemenin ardından 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Doh Marius Treos, açıklamalarda bulundu.

Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den Fenerbahçe'ye imza atan 20 yaşındaki futbolcu, "Kulübe geldiğim zaman, ülkedeki büyük bir takıma katılacağımı hissettim. İnsanlar beni güzel karşıladı. İlk günden beri her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Doh Marius Treos, "Önce kendimi genç takımda kanıtlamam gerekiyor ama amacım A Takım'da forma giymek. İnşallah şampiyonluklar kazanacağız" diye konuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ