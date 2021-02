Doğuştan bacakları olmayan genç kız, Kovid-19 salgınında spora tutkusunu keşfetti

Doğuştan iki bacağı olmayan Bosna Hersekli Selma Puric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, kaslarını güçlü tutabilmek için başladığı spora tutkusunu fark etti.



Ülkenin orta kesimindeki Travnik şehrinde yaşayan 24 yaşındaki genç kız, haftanın belli günlerinde özel antrenmanlar için 2 saat uzaklıktaki başkent Saraybosna'ya geliyor.



Mimarlık bölümünden mezun olan Puric, pozitif tavırları ile dikkat çekerken, genç kızın spordaki azmi ülkesinin oturarak voleybol ve yüzme milli takımlarının da gözünden kaçmadı.



AA muhabirine hayat hikayesini ve spora ilgisinin nasıl başladığını anlatan Puric, Bosna'daki savaş sona erdikten bir süre sonra 1996 yılında dünyaya geldiğini belirterek, "Aslında doktorlar annemin hamileliğinin çok iyi ilerlediğini ve benim sağlıklı olduğumu söylemişler. Neden bacaklarım olmadan doğduğumu bulamadılar. Kimileri buna savaşın ve stresin neden olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.



Puric, ilk protezlerini 5 yaşındayken taşımaya başladığını aktararak, "Çocukken epey yaramazdım. Bir şeyi yapamayacağımı anlayana kadar denerdim. Arkadaşlarım yapamadıklarımı yapardı. Benim ise onlardan farklı şeyler yapabildiğimi anlamam için zamana ihtiyacım vardı." dedi.



- Salgında hareketsiz kalınca spor yapmaya karar verdi



Puric, spor yapmaya Kovid-19 salgını döneminde karar verdiğini anlatarak, "Hayatım boyunca hep hareket halindeydim. Kendi ağırlığımı sürekli olarak taşıyorum zaten. Bu da benim için bir antrenmandı hep." diye konuştu.



Özel olarak spor yapmaya Ekim 2020'de antrenör Nedim Babic ile başladığını söyleyen Puric, "Tedbirler kapsamında uygulanan yasaklarda kaslarım güçsüz düştü. Bu, vücut ağırlığımı taşıyan protezlere yüklenen kuvvet bakımından iyi değildi." dedi.



Antrenmanlar için Saraybosna'yı tercih etmesinin buradaki spor salonlarının genellikle zemin katlarda olmasından kaynaklandığını kaydeden Puric, yaşadığı şehirdeki salonların hepsinin üst katlarda olduğunu ve 7 kilogram ağırlığındaki protezlerle salona ulaşana dek çok yorulduğunu söyledi.



- Milli takımların ilgisini çekti



Puric, her zorluğa rağmen hayata tutunma azmiyle engelli insanlara umut ışığı olmak istediğini belirterek, ne fiziksel ne de zihinsel anlamda kendisini engelli olarak nitelendirdiğini vurguladı.



En olumsuz durumlarda bile her zaman olumlu bir şey bulmaya çalıştığını dile getiren Puric, "Doğduğumdan beri böyleyim ve böyle büyüdüm. Ailem hep en büyük destekçim oldu." dedi.



Bosna Hersek'in oturarak voleybol ve yüzme milli takımlarından teklifler aldığını aktaran Puric, "Sporla ilgilenmek için daha önce çok fırsatım olmadı ancak şimdi her sporu denemeye hazırım." ifadelerini kullandı.



- Daha hafif protezler için kampanya



Antrenör Nedim Babic ise Selma ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını anlatarak, "Selma, hikayesini anlatan ve bununla diğer insanlara umut olması gereken biri. Onun, hayatında engel olduğunu düşünen herkese dokunan bir yanı var." dedi.



Selma'nın çocukluğundan bu yana protezlerle yaşadığını belirten Babic, "Ancak onu hareketlerini kolaylaştıracak daha hafif protezler var. Tabii bunlar daha pahalı. Yeni protezler için kampanya başlatmaya karar verdik. Ona, insanları antrenman yapmaları için motive etmesini, onların da bu motivasyonun karşılığı olarak 10 avro ödemelerini söyledim." ifadelerini kullandı.



Başlattıkları bu kampanyanın çevrim içi olacağını anlatan, hayal ettikleri "motivasyon platformu" için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.