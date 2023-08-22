Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman? 2023

Buna göre şirket ortakları 24 Ağustos perşembe günü pay başına 10,23 TL temettü alacak.Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına "" olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (24 Ağustos 2023) geçecek. Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.● Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 23 Ağustos 2023● Temettü Dağıtım Tarihi: 24 Ağustos 2023● Temettü Ödeme Tarihi: 28 Ağustos 2023Örneğin; portföyünde 10 bin TL'lik (36 adet) Doğuş Otomotiv (DOAS) hissesi olan yatırımcılar tahmini 368,28 TL temettü ödemesi alacak.Şirket temettü ödemesinin gerçekleştiği gün, düzeltilmiş fiyattan işlem görecek.