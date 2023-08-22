Haber Tarihi: 22 Ağustos 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 15:04

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman? 2023

Doğuş Otomotiv'ten temettü kararı... Doğuş Otomotiv (DOAS) ara dönem kârının 2,5 milyar TL'lik kısmını kâr payı avansı olarak dağıtmaya karar verdi. Peki, Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman?

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman? 2023
Abone Ol
Buna göre şirket ortakları 24 Ağustos perşembe günü pay başına 10,23 TL temettü alacak.
Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına "alım gücü" olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (24 Ağustos 2023) geçecek. Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

Doğuş Otomotiv (DOAS)'dan Kar Payı Avansı

● Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 23 Ağustos 2023

● Temettü Dağıtım Tarihi: 24 Ağustos 2023

● Temettü Ödeme Tarihi: 28 Ağustos 2023

Örneğin; portföyünde 10 bin TL'lik (36 adet) Doğuş Otomotiv (DOAS) hissesi olan yatırımcılar tahmini 368,28 TL temettü ödemesi alacak.

Şirket temettü ödemesinin gerçekleştiği gün, düzeltilmiş fiyattan işlem görecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay, 6 yıl sonra Kocaelispor'a rakip Altay Altay, 6 yıl sonra Kocaelispor'a rakip
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman? 2023 Gündem Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman? 2023
Tüpraş temettü ne zaman? 2023 Tüpraş'tan temettü kararı Gündem Tüpraş temettü ne zaman? 2023 Tüpraş'tan temettü kararı
İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek Futbol İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek
Yeni Mersin İdman Yurdu, maçlara çıkmak için başkan arıyor Spor Toto 2. Lig Yeni Mersin İdman Yurdu, maçlara çıkmak için başkan arıyor
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, yeni transferleriyle güçleniyor Dünya Futbolu Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, yeni transferleriyle güçleniyor
Türk takımlarının rakiplerinin lig maçları ertelendi Şampiyonlar Ligi Türk takımlarının rakiplerinin lig maçları ertelendi
Süper Lig şampiyonluk oranları 2. hafta sonrası değişti! Spor Toto Süper Lig Süper Lig şampiyonluk oranları 2. hafta sonrası değişti!
Göztepe taraftarına kavuşuyor Göztepe Göztepe taraftarına kavuşuyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Altay Bayındır'da sıcak transfer gelişmesi!
2
Zaniolo için transfer itirafı!
3
Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve A.Demirspor maçları ertelenebilir!
4
Galatasaray'ın kamp kadrosunda büyük sürpriz
5
Yüksel Yıldırım: "Transferde kantarın topuzu kaçtı!"
6
Galatasaray'dan Hakim Ziyech'e şartlı sözleşme!
7
Fred: "Fenerbahçe'de çok mutluyum"

SON HABERLER

yukarı ok