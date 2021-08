Doğuş Balbay: 'Taraftarlarımızı salona bekliyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyon olarak #YarımKalanGörev'i tamamlayan ve ING Basketbol Süper Ligi'ni de birinci sırada tamamlayıp çifte kupa kazanan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.



Kaptan Doğuş Balbay ile birlikte Rodrigue Beaubois ve Tibor Pleiss ise yeni sezonla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:



Doğuş Balbay: "Kupalara, yeni kupalar eklemek istiyoruz"



Doğuş Balbay: "Rüya gibi bir sezonu geride bıraktık. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ancak önemli olan bunu sürdürebilmek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bizim hedeflerimiz, hayallerimiz her zaman çok yüksek. Umarım bu başarıları tekrarlamak nasip olur. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Yine tüm mücadelemizi gösterip, basketbolseverlere keyifli bir basketbol izletmek ve kupalara yeni kupalar eklemek istiyoruz."



"Antrenörlerimizle ve takım arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmek her zaman çok güzel. Umarım sakatlıksız bir sezon yaşarız. Yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmak bizi çok motive ediyor. Umarım salgın daha da hafifler ve tribün kapasitemiz artar. Taraftarlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu'na bekliyoruz."



Rodrigue Beaubois: "Taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"



Rodrigue Beaubois: "Geçtiğimiz sezon inanılmazdı. Yaz boyunca bunun mutluluğunu yaşadık ve başarılarımızı kutladık. Şimdi yeni sezon için odaklanma ve hazırlık zamanı. Tabii ki zor bir sezon bizi bekliyor. Ancak bu sezon taraftar gücümüz de olacak. Her zaman olduğu gibi kapalı gişe oynamayı isterdik ama yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmaktan çok mutluyuz. Onların desteği saha içerisinde bize her zaman çok yardımcı oluyor. Taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."



Tibor Pleiss: "Aynı hedeflere sahibiz"



Tibor Pleiss: "Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Yeni bir yıl olsa da aynı kadroya ve aynı hedeflere sahibiz. Bu sezon taraftarlarımızla da buluşacağız ve bir yıldır onları çok özledik. Geçtiğimiz sezon taraftarlarımızla buluşamasak da onların desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bu sezon da onlarla birlikte eğlenmek istiyoruz."