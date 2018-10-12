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Doğuş Balbay: "Savunmaya iyiydik, hedefimiz..."

THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup eden Anadolu Efes'te Doğuş Balbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Doğuş Balbay: 'Savunmaya iyiydik, hedefimiz...'
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12 Ekim 2018 00:46
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Doğuş Balbay, THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Doğuş Balbay'ın açıklamaları;

"Benchten geldim ve momentumu değiştirmeye çalıştım. İyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Savunmada iyiydik ve Bayern'i 71 sayıda tuttuk. Hedefimiz 70'ti, yani fena değil.

"İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIK"

"İyi bir başlangıç yaptık ve umarım daha iyiye gideriz. Uzunlara yardım etmeyi de denedim ve 7 ribaunt aldığım için mutluyum."
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