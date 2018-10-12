Doğuş Balbay: 'Savunmaya iyiydik, hedefimiz...'

"Benchten geldim ve momentumu değiştirmeye çalıştım. İyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Savunmada iyiydik ve Bayern'i 71 sayıda tuttuk. Hedefimiz 70'ti, yani fena değil.



"İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIK"



"İyi bir başlangıç yaptık ve umarım daha iyiye gideriz. Uzunlara yardım etmeyi de denedim ve 7 ribaunt aldığım için mutluyum."

, THY EuroLeague'in ilk haftasındadeplasmanda 90-71 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.