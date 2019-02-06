Doğuş Balbay: 'İlk hedef, playoffu garantilemek!'

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, Gran Canaria maçı öncesi Sporx'e özel açıklamalar yaptı.Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Kritik maç öncesi taraftardan destek bekleyen Doğuş, "EuroLeague'de son birkaç maçtır, özellikle deplasmanlarda oynamanın dezavantajını yaşıyoruz. Maçların kırılma anlarında kötü tercihler yapıp maalesef mağlup olduk. Evimizde oynayacağımız Gran Canaria maçında bu hataları düzeltmek istiyoruz. Kendi seyircimizin de desteğiyle tekrar kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyor. Hala playoffu garantilemiş değiliz. Bu nedenle ilk hedef olan playoffu garantilemek için mümkün olduğunca maçları kazanıp, sonrasında sıralamada en iyi yeri almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Brock Motum, bu sezon THY EuroLeague'de maç başına 12.1 dakika süre aldı ve yüzde 47 üçlük isabet oranıyla birlikte 7.4 sayı, 1.9 ribaunt ve toplam 6.8 verimlilik ortalamaları yakaladı.
ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇI BİLETİ SATIŞTA
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria ile oynayacağı maçı biletleri satışa çıktı.
Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!
BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 75 TL
2. Kategori: 42.5 TL
3. Kategori: 22.5 TL
ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN
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Kritik maç öncesi taraftardan destek bekleyen Doğuş, "EuroLeague'de son birkaç maçtır, özellikle deplasmanlarda oynamanın dezavantajını yaşıyoruz. Maçların kırılma anlarında kötü tercihler yapıp maalesef mağlup olduk. Evimizde oynayacağımız Gran Canaria maçında bu hataları düzeltmek istiyoruz. Kendi seyircimizin de desteğiyle tekrar kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyor. Hala playoffu garantilemiş değiliz. Bu nedenle ilk hedef olan playoffu garantilemek için mümkün olduğunca maçları kazanıp, sonrasında sıralamada en iyi yeri almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Brock Motum, bu sezon THY EuroLeague'de maç başına 12.1 dakika süre aldı ve yüzde 47 üçlük isabet oranıyla birlikte 7.4 sayı, 1.9 ribaunt ve toplam 6.8 verimlilik ortalamaları yakaladı.
ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇI BİLETİ SATIŞTA
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria ile oynayacağı maçı biletleri satışa çıktı.
Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!
BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 75 TL
2. Kategori: 42.5 TL
3. Kategori: 22.5 TL
ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın