Doğuş Balbay'dan taraftara çağrı

Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, THY EuroLeague'deki Kızılyıldız karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli isim, "Yine uzun bir maratona kendi evimizde Kızılyıldız maçıyla başlıyoruz. Hazırlıklarımız gayet güzel gidiyor. Yeni sezona kendi seyircimizin önünde başlayacağız. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın bizi tüm sezon boyunca destekleyeceğinden eminiz. Güzel bir sinerji ile sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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