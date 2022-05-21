Doğuş Balbay'dan kupa töreninde jest!

Basketbol THY EuroLeague Final Four'da İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.



Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston'ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. ABD'li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.



Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.



Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.



Organizasyonda Real Madrid oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.





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