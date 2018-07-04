Doğuş Balbay, Anadolu Efes Spor Yaz Kampları'nda

Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taramalarının da gerçekleştirildiği dört kamplık organizasyonun üçüncü dönemine basketbola ilgi duyan gençlerin ilgisi büyük oldu.Katılımcıların Gloria Sports Arena'da konakladığı organizasyona Bryant Dunston ve Birkan Batuk'un ardından Doğuş Balbay da katıldı.Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, temel basketbol çalışmalarının yanı sıra katılımcılara takım kaptanlığı yapmanın önemini ve kaptanlık görevlerini de anlattı.2002 – 2009 doğumlu erkek basketbolcu adayları katılabiliyorKatılımcılara Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları malzeme setinin de hediye edildiği organizasyona 2002 – 2009 doğumlu erkek basketbolcu adayları katılabiliyor.Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'nın dördüncü dönemi ise 9-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, 0850 441 16 78 numaralı telefondan veya https://yazkamplari.anadoluefessk.org/ adresinden detaylı bilgileri alabilecek.Organizasyonun dördüncü döneminde de katılımcılar hem temel basketbol eğitimi alacak hem de eğlenceli etkinlikler ile keyifli bir yaz tatili geçirecekler. Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbola ilgi duyan çocukları, Basketbol Yaz Kampları'na bekliyor.