Doğum yapan annelere devlet desteği ne kadar? Emzirme ödemesi, süt parası, kreş desteği ne kadar?

Devlet; Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gibi kurumları aracılığıyla annelere destekler sağlıyor. Bu desteklerden bazıları anneler tarafından bilinmediğinden dolayı kurumda kalıyor. Bu haberimizde siz okuyucularımız için annelerin bilmeleri gereken o destekleri derledik. İşte çalışan ve çalışmayan annelere devletin sağladığı maddi destekler.Emzirme ÖdemesiDevlet yeni doğum yapmış tüm annelere emzirme parası ödemesi yapıyor. Bu kapsamda Mayıs 2015 yılından sonra dünyaya gelmiş her çocuğu için devlet anneye emzirme parası ödüyor. Çocuk sayısına göre artış gösteren emzirme parası için hiç bir koşul bulunmuyor. Buna göre devlet annelere doğum parası yardımında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üç veya daha fazla çocuk için ise 600 TL ödeme yapıyor.Süt ParasıDevletin annelere sağladığı bir diğer ödeme ise süt parası ödemesi. Devlet anne olmuş her kadına 133 TL süt parası ödemesi yapıyor.Kreş DesteğiAnnelere sağlanan bir diğer destek ise kreş desteği. Devlet 2 ve 5 yaş arası çocukları bulunan annelere çocukları için belirli bir oranda kreş desteği sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan kreş desteği ailelere ek bir destek olarak sağlanıyor. Yani ailelere direk ödenen bir destek değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor. Bu kapsamda sağlanan destek miktarı annenin ücretine göre değişmekle beraber 1015 TL seviyesinde.İş Görememezlik ÖdeneğiDevlet tarafından belirli koşulların sağlanması durumlarda çalışan annelere iş görememezlik ödemesi yapılıyor. Bu destek ile devlet, bir kadın bir işyerinde çalıştığı sırada anne olmaya hazırlanırsa doğumdan önce ve sonra izin ve maaş ödemesi konularında destek sağlıyor. Çalışan annelere sağlanan bu destek miktarı çalışan annenin brüt maaşına göre belirleniyor. Ayrıca annelere doğumdan önce ve sonra kullanacağı izinler sırasında maaş desteği sağlanıyor. 16 haftalık bu izin süresince maaş işyeri tarafından değil devlet tarafından ödeniyor. Bu desteklerden faydalanabilmek için ise anne adayının son bir yılda en az 90 gün sigorta primi ödemiş olması gerekiyor.Bayanların iş hayatında aktif olarak çalışma süreçlerinde doğum yapmaları durumunda devlet tarafından maddi destek sağlanmakta.Çalışan annelere doğumdan önce ve doğumdan sonra kullanacakları izinlerde kullanmış oldukları izinlerin yarısının ücretinin devlet tarafından ödeneceği ifade edildi.Söz konusu devlet tarafından çalışan annelere yönelik olarak Takvim Gazetesi'nin haberinin detayları sizlerle paylaşıyoruz.Çocuğu olan kadınların doğum izni sonrasında yarım gün çalışma imkanına sahip olabilecekler. Bu hakları kullanan anneler işveren maaşlarının yarısını devlet tarafından ayda 938.65 Türk Lirası olarak ödeme yapıyor. Anneye 180 gün içerisinde devlet tarafından 5 bin 631 Türk Lirası ödeme yapılıyor ve anneler tam maaş verilerek yarım gün çalıştırılabiliyorlar.İşçi anneler ilk doğumlarından sonra 60 ve ikinci doğumlarında ise 120 ayrıca 3. ve üzerindeki doğumlarında ise 180 gün süre ile yarım gün çalışma hakkına sahip olabiliyorlar.Yarım gün çalışan kadın işçilerin çalıştıkları sürelere tekabül eden prim ve ücretlerini işverenler çalışmadıkları sürelere tekabül eden priimler ve ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonu olarak ödendiği ifade ediliyor.1 ay boyunca yarı zamanlı olarak çalışan annelere İşsizlik Fonu tarafından ödenecek tutar 938 Türk Lirası 65 kuruş olmakta ve annelere maaşın ne kadarı olursa devletin çalışılmayan zamana göre ödeyeceği tutarlar bunları aşmamakta.Devlet 60 gün yarı zamanlı çalışan annlere toplamda bin 877 Türk Lirası 30 kuruş, 120 gün yarı zamanlı çalışan annelere 3 bin 754 Türk Lirası 60 kuruş, 180 gün yarı zamanlı çalışan annelere ise 5 bin 631 Türk Lirası 90 kuruş ödeme yapmakta.SGK 4/A kapsamında çalışan sigortalılar, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün sigorta primi ödemişse emzirme ödeneği alabilecektir. SGK 4/B kapsamında çalışan sigortalılar, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün sigorta primi ödemişse, prim ve prime esas SGK borçları yoksa ve doğan çocuk yaşıyorsa emzirme ödeneği alabilecektir. ,Sigortalı olarak çalışan kişi işten ayrıldıktan sonraki 300 gün içinde çocuğu doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmişse emzirme ödeneği alınabilir. Emzirme ödeneği almak için hakkın doğumu olan bebeğin doğum tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresidir. 5 yıl içinde SGK'ya başvuru yapılarak emzirme ödeneği talep edilebilir. 2019 yılı için emzirme ödeneği olarak her çocuk için 180 TL ödenecektir. Kaynak: Süt Parası 180 Liraya Çıkarıldı