Doğukan Sinik, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'un, Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu Doğukan Sinik, Süper Lig'deki 100. maçına çıkmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Doğukan Sinik, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı
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07 Mart 2022 11:05
Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Süper Lig'de 100. maçına çıkma başarısı gösterdi.

Doğukan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'un dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Gökdeniz Bayrakdar'a devreden 23 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki 100. maçını geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de 6 sezonda kırmızı-beyazlı formayla çıktığı karşılaşmalarda 3 gol atan Doğukan Sinik, sosyal medya hesabından "Biraz heyecan, biraz hüzün, sevinç ve fazlasıyla gurur. Bu şanlı arma altında 100. Süper Lig maçı. Her zaman en iyisi için mücadelemi verdim ve bundan sonra da vereceğim. Onurlandıran kulübüme, takım arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Antalyaspor Kulübü de futbolcusunu tebrik etti.

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