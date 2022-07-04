Doğukan Sinik, Hull City yolcusu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transferi daha bitiriyor.



A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, Antalyaspor ile Doğukan Sinik için anlaşma sağladı.



Milli futbolcunun, sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.





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