Doğukan Sinik, Hull City yolcusu

Hull City, Doğukan Sinik için Antalyaspor ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğukan Sinik, Hull City yolcusu
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04 Temmuz 2022 23:09
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transferi daha bitiriyor.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, Antalyaspor ile Doğukan Sinik için anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun, sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı.

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