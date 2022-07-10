Doğukan Sinik Hull City'e doğru!

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik için transfer açıklaması yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Hull City ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiği belirtildi.



İşte Antalyaspor'un açıklaması:



"Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir."



ACUN ILICALI DA ANLAŞMANIN YAKIN OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI



Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." ifadelerini kullandı.





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