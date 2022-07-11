Doğukan Sinik Hull City'de

Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini duyurdu.

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Doğukan Sinik Hull City'de
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11 Temmuz 2022 11:35
Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İşte Hull City'nin açıklaması:

 "Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaşmaya varılmıştır."

 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.




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