Doğukan Sinik Hull City'de

Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İşte Hull City'nin açıklaması:
"Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaşmaya varılmıştır."
1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İşte Hull City'nin açıklaması:
"Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaşmaya varılmıştır."
1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.
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