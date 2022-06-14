Doğukan Sinik: "Hedefimize ulaştık"

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından oyuna sonradan giren Doğukan Sinik açıklamalarda bulundu.

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Doğukan Sinik: 'Hedefimize ulaştık'
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14 Haziran 2022 23:50
Doğukan Sinik, Litvanya'yı yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sinik yaptığı açıklamada, "Açıkçası turnuvaya başlarken hedefimiz maçlarda gol yememekti. Hedefe ulaştık. Sanırım bir ilk oldu." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kamp başında ne hedeflediysek tamamladık. Çok mutluyum, kendi adıma da çok mutluyum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

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