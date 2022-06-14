Doğukan Sinik: 'Hedefimize ulaştık'

Doğukan Sinik, Litvanya'yı yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sinik yaptığı açıklamada, "Açıkçası turnuvaya başlarken hedefimiz maçlarda gol yememekti. Hedefe ulaştık. Sanırım bir ilk oldu." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Kamp başında ne hedeflediysek tamamladık. Çok mutluyum, kendi adıma da çok mutluyum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.





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