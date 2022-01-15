Doğukan Sinik: "Gol bana nasip oldu!"

Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğukan Sinik: 'Gol bana nasip oldu!'
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15 Ocak 2022 22:24
Fraport TAV Antalyaspor adına Fenerbahçe'ye golü atan ve maçın 1-1 bitmesini sağlayan Doğukan Sinik, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Doğukan Sinik'in sözleri:

"İyi bir oyun oynadık. İkinci yarı baskılı oynadık. Başarılı olduk. Duran toptan gol yedik. Pozisyonlarımız vardı. Gol atmak bana nasip oldu. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok iyiydik."

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