Doğukan Sinik'e dev talip!

Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig 'de Fenerbahçe ve diğer büyük takımların kadrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon'un devrede olduğu ifade edildi.



3-4 MİLYON EURO



Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri Reza Fazeli ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Antalyaspor alt yapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım 'a da davet alan Doğukan Sinik Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.



23 yaşındaki oyuncunun Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Fransız ekibinin gözlemcileri yakın zamanda Türkiye'ye Kerem Aktürkoğlu'nu da izlemeye gelmişti.





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