Doğukan Sinik: 'Çok özel bir forma giyiyoruz'

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım'ın, Faroe Adaları'nı 4-0 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Antalyasporlu genç oyuncu Doğukan Sinik, maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Doğukan yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmak istiyorduk ve bunun için sahaya çıktık. Hocamızın süre verdiği süre içinde iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Benim adıma iyi geçti. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.



"2 numara giymenin özel bir sebebi var mı?" sorusunu yanıtlayan Doğukan, "2 numara giymemin özel bir sebebi yok. Benim için numaranın özel bir anlamı yok giydiğimiz forma çok özel bir forma." diyerek sözlerini noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ