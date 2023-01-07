Doğukan Sinik, Antalyaspor'a geri dönüyor

Sezon başında Antalyaspor'dan Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Antalyaspor'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Doğukan Sinik, Antalyaspor'a geri dönüyor
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07 Ocak 2023 22:55
Sezon başında Antalyaspor'dan ayrılıp Hull City'e transfer olan milli futbolcu Doğukan Sinik için flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sezon başında 4 milyon euro karşılığında Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, kiralık olarak Antalyaspor'a dönmeye hazırlanıyor

TEKNİK DİREKTÖRÜ DOĞRULADI

Hull City'nin Fulham'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Liam Rosenior da ayrılığı doğrularken, "Doğukan'ın takımdan ayrılmak üzere olduğu doğru. Kiralık olarak ayrılacak." dedi.

Doğukan Sinik, İngiliz ekibinde yeteri kadar şans bulamazken, bu sezon sadece 12 maçta süre aldı. Sadece 1 asist ile takımına skor katkısı yapan 23 yaşındaki futbolcu, Hull City'nin son iki maçında kadroda yer almadı.

Fotoğraf kaynak: Hull City Twitter

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