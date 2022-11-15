Doğucan Haspolat, formayı unuttu

Sezon başında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan kadroya katılan Doğucan Haspolat, 3. haftadaki Antalyaspor maçından sonra ilk 11'de hiç şans bulamadı.



Abdullah Avcı'nın sonraki 10 lig maçının 7'sinde süre vermediği Doğucan, Galatasaray derbisinde 6, Kayseri ve Sivasspor mücadelelerinde ise 2'şer dakika oynadı.



22 yaşındaki orta saha, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçın sadece 1'inde 5 dakika forma giydi.





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