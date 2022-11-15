Doğucan Haspolat, formayı unuttu

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Doğucan Haspolat, adeta formayı unuttu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Doğucan Haspolat, formayı unuttu
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15 Kasım 2022 12:53
Sezon başında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan kadroya katılan Doğucan Haspolat, 3. haftadaki Antalyaspor maçından sonra ilk 11'de hiç şans bulamadı.

Abdullah Avcı'nın sonraki 10 lig maçının 7'sinde süre vermediği Doğucan, Galatasaray derbisinde 6, Kayseri ve Sivasspor mücadelelerinde ise 2'şer dakika oynadı.

22 yaşındaki orta saha, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçın sadece 1'inde 5 dakika forma giydi.

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