Doğu'dan bir GM: "Horton-Tucker'a max. kontrat verirdim"

NBA'de Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, Los Angeles Lakers guardı Talen Horton-Tucker'a "maksimum kontrat verebileceğini" söyledi.



Bleacher Report'tan Eric Pincus'un bir makalesinde, Horton-Tucker'ın değerinin ligde nasıl görüldüğünden bahseden bir bölüm yer aldı.



Pincus, Doğu Konferansı'ndan bir yöneticinin konuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Söz konusu yönetici, Horton-Tucker'a maksimum kontrat vereceğini belirtirken, bir başka oyuncu menajeri farklı bir görüşteydi ve 20 yaşındaki oyuncunun sadece bir "rol adamı" olduğunu belirtti.



Makalenin konuyla ilgili kısmı şu şekildeydi:



"Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, kendisi için 'Yalnızca 20 yaşında ve bu Temmuz ayındaki NBA Draftı'nın en iyi adaylarından Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley ve Jalen Suggs'tan sadece bir ya da iki yaş büyük. Ben ona maksimum kontrat verirdim' şeklinde konuştu.



Horton-Tucker, önümüzdeki dört yıl içinde kabaca 83 milyon dolar civarı kazanabilir, ancak bu yalnızca bir takımın kendisine sınırlı bir serbest oyuncu olduğu zaman, bir 'Arenas kontratı teklifi' yapacak kapasiteye sahip olması durumunda gerçekleşebilir. (Belirtilen yöneticinin takımı, bu maksimum teklifi yapmak için gerekli maaş alanına sahip değil.)



Kendisine pek inanmayanlar da var. Oyuncu menajerlerinden biri, 'O sadece bir rol adamı' diyor."



