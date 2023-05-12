NBA'in Doğu Konferansı'ndan isimsiz bir genel menajerin, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın takımından gelecek olan 'supermax' sözleşmeyi reddetmesinin "delilik" olacağını söylediği belirtildi.



Ligin geçtiğimiz günlerde duyurduğu All-NBA takımları arasında yer bulan Brown, bu sayede Celtics ile kontratını 'supermax' şeklinde uzatmaya uygun konuma gelmişti.



Birkaç hafta önce verdiği tartışmalı demeçlerle Boston ekibinden ayrılabileceğine dair bazı söylentiler çıkmış olan Brown'ın Celtics'ten gelecek 'supermax' teklifini kabul etmemesi ihtimali, Doğu Konferansı'ndan bir NBA GM'ine göre "tam bir delilik" olabilir:



"Boston'ın ona sunabileceği şeyi pas geçmesi tam bir delilik olur. Ellerinden ne geliyorsa ona verecekler ve o da bunu almak zorunda. Yılda toplam 60 milyon doları geri çeviremezsiniz. Belki Boston'da mutludur, belki değildir ama Jaylen Brown'sanız ve ligde en çok maaş alan oyuncu olma fırsatınız varsa, bunu kesinlikle değerlendirmeniz gerekir."



Bu playofflarda Brown, 25.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarına sahip.





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