(DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İZLE) Yeni bölüm Doğduğun Ev Kaderindir 3 Şubat Çarşamba tek parça full

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ



Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal'le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi'nin aklının hala Zeynep'te olması Mehdi'nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir. Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep'in peşini bırakmayacaktır. Mehdi'nin ailesi Mehdi'nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep'e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi'nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…



Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize'den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza'nın İstanbul'a gelişindeki gizli planı Barış'a bir yuva kurmaktır: Sultan'ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar. Hapiste Mehdi'yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi'nin babasını öldüren Veysi'nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep'in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi'nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi'ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir 3 Şubat 2021 Çarşamba günü ekranlara gelecek ancak saat kaçta? 3 Şubat 2021 Çarşamba saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 30. bölüm izleyicilerin merakla beklemesine neden oldu. Yeni bölüm Doğduğun Ev Kaderindir son bölümünde yaşananlar Doğduğun Ev Kaderindir 30. bölüm izle, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm, izle Doğduğun Ev Kaderindir araştırması yapılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni bölüm TV8 ekranlarında canlı izle heyecanı son bölüm olarak canlı yayın izlenebilir. Canlı yayın 30. bölüm izle Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de son bölüm yayınlanacak ve merak edenler saatini beklemeye çoktan koyulmuş durumda.Doğduğun Ev Kaderindir 23. Bölüm Mehdi, öfkeden Zeynep'in arabasını parçaladı. Daha sonra ablasının vurulduğu haberini alan Mehdi yıkılır. Yoğun bakımdaki ablasıyla konuşan Mehdi, hüngür hüngür ağlar. Müjgan, Mehdi'nin kollarında can verir. Ablasının ölümüyle gözü dönen Mehdi, Burhan'ın üvey oğlunu boğazlar. Zeynep, Mehdi'yi sakinleştirmeye çalışır.Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'da çeşitli mekanlarda çekilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde çekimleri yapılıyor.