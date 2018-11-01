'Doğduğum şehrin takımını iyi yerlere getireceğiz'

"İlk amacımız aile olmak"

"Her iki kulvarda da sonuna kadar gitmek istiyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Umut Uysal, doğduğu şehrin takımını çalıştırmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, yeni kurulan bu takımı şehirle bütünleştirip iyi yerlere getireceğini söyledi.Uysal, yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un tüm haklarını satın aldıktan sonra bu yıl ilk kez Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceklerini kaydetti.Aydın'ı voleybol şehri yapmak istediklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:"Aydınlı olmamdan dolayı üzerimde artı bir sorumluluk daha var. Doğduğum şehrin takımını çalıştırmaktan heyecanlıyım. Bu takımı iyi yerlere getireceğiz. İlk maçımızı da kazanarak Aydın halkını bu heyecanın içine ortak etmek istiyoruz."Takımı kurarken şehre uygun voleybolcuları kadrolarına kattıklarını ve hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini belirten Uysal, "Bütün oyuncularımız birbirini zorluyor ve motive ediyor. Bizim ilk amacımız aile olmak ve bunu da gerçekleştirdik." dedi.Ligde ilk maçlarını 3 Kasım Cumartesi günü Aydın'da THY ile oynayacaklarını kaydeden Uysal, şöyle konuştu:"Oynayacağımız ilk maça tam takım olarak en iyi şekilde hazırlandık. Türk Hava Yolları da bu sene çıktı ama ligin iyi takımlarından. Çok tecrübeli ve iyi oyunculardan kurulu bir takım. Fakat biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takım kurduk ve iyi bir ekip oluşturduk, enerjimiz çok yüksek. Buradan alacağımız sonuçla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."Uysal, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Çünkü dünyanın en iyi liginde oynuyoruz. Takımlarda son dünya şampiyonasında oynayan çok üst düzey oyuncular var. Çok kaliteli Türk oyuncuların olduğu bir ligde oynuyoruz. Ligde kalıcı olup, play-off'a girmek istiyoruz. Play-off'ta da yukarılarda olmamız bizim için çok önemli. Lig dışında Avrupa Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda mücadele edeceğiz. Burada da sonuna kadar gidip en iyi sonuçları almak istiyoruz çünkü o kadro kalitesi bizde mevcut. Her iki kulvarda da sonuna kadar gitmek istiyoruz."