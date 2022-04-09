Doğan penaltı kurtardı, Rennes kazandı!

Fransa Ligue 1'de Rennes, Doğan Alemdar'ın penaltı kurtardığı karşılaşmada deplasmanda Reims'i 3-2 mağlup etti.

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Doğan penaltı kurtardı, Rennes kazandı!
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09 Nisan 2022 20:07
Fransa Ligue 1'de Rennes, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi.

Ligin 31. haftasında oynanan karşılaşmayı Rennes, 3-2'lik skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 43. dakikada Benjamin Bourigeaud ile 58. dakikada Martin Terrier kaydetti. Mücadelede Reims'in golleri ise 60. dakikada Maxim Busi ve 81. dakikada penaltıdan Michel Cajuste kaydetti.

Rennes'te Doğan Alemdar, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 78. dakikada bir penaltı kurtardı.

Bu sonucun ardından Rennes, ligde puanını 56'ya yükseltti. Reims ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rennes, kendi sahasında Monaco ile karşılaşacak. Reims ise Montpellier ile kozlarını paylaşacak.

 

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