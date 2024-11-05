Doğan'ın inancı: 'O operasyon bana!'

Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da hakem yönetimine olan tepkiler giderek büyüyor.
Sadece bu maçta değiil sezon başından bu yana Trabzonspor üzerine oyunlar oynandığını söyleyen başkan Ertuğrul Doğan, maçın ardından "Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon, ikincisini ise zamanı gelince açıllayacağız." ifadelerini kullandı.
Doğan, ikinci operasyonun kendisine yapıldığını düşünüyor.
Trabzonspor, 1 Aralık'ta kongreye gitmeye hazırlanıyor.
KOLTUĞU KAYBEDEBİLİR
Şu anda tek aday Ertuğrul Doğan. Ancak başarısız sonuçların ardından camiada sesler yükselmiş durumda...
Doğan daha önce "Hakem Beşiktaş forması giymiş." diyerek eleştirdikleri Beşiktaş maçının hakemini tebrik eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na göndermerlerde bulunmuş, "Onun olduğu yerde başımıza bunlar gelmemeliydi." demişti.
Doğan'ın ikinci operasyonun kendisine yapıldığını düşünmesinin sebebi, TFF Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Mustafa Hacıkerimoğlu'un adaylığa hazırlanması olarak gösteriliyor.
Sadece bu maçta değiil sezon başından bu yana Trabzonspor üzerine oyunlar oynandığını söyleyen başkan Ertuğrul Doğan, maçın ardından "Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon, ikincisini ise zamanı gelince açıllayacağız." ifadelerini kullandı.
Doğan, ikinci operasyonun kendisine yapıldığını düşünüyor.
Trabzonspor, 1 Aralık'ta kongreye gitmeye hazırlanıyor.
KOLTUĞU KAYBEDEBİLİR
Şu anda tek aday Ertuğrul Doğan. Ancak başarısız sonuçların ardından camiada sesler yükselmiş durumda...
Doğan daha önce "Hakem Beşiktaş forması giymiş." diyerek eleştirdikleri Beşiktaş maçının hakemini tebrik eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na göndermerlerde bulunmuş, "Onun olduğu yerde başımıza bunlar gelmemeliydi." demişti.
Doğan'ın ikinci operasyonun kendisine yapıldığını düşünmesinin sebebi, TFF Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Mustafa Hacıkerimoğlu'un adaylığa hazırlanması olarak gösteriliyor.