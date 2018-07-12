Doğan Hakyemez neden öldü? Doğan Hakyemez kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Doğan Hakyemez kimdir ve kaç yaşındaydı sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hayatını kaybeden basketbolcu Doğan Hakyemez hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

12 Temmuz 2018 03:09
Doğan Hakyemez neden öldü? Doğan Hakyemez kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Doğan Hakyemez hakkında tüm bilgiler burada! Türk basketbolunun duayen ismi  olan ve hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme gelen Doğan Hakyemez bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Doğan Hakyemez neden öldü? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

DOĞAN HAKYEMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Antalya'da 11 Temmuz Salı sabahı rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez, akşam satlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. 



DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Doğan Hakyemez, 1950'de doğdu. Basketbol'a Ankara'da başladı. Kariyeri boyunca Necdet Ronabar, Aytek Gürkan gibi önemli basketbolcularla Efes Pilsen çatısı altında oynadı. Ayrıca Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlarda şampiyonluklar yaşadı.

1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yeraldı Basketbolu bıraktıktan sonra, menajerliğe başladı.

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye millî basketbol takımının menajerliğini yaptı. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı.

Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı. Antalya'daki yerel seçimlerin ardından belediye başkanının değişmesiyle görevinden ayrılan Hakyemez, Trabzonspor ile anlaştı. Trabzonspor Hakyemez'le birlikte, Beko Basketbol Ligi'ne çıkmayı başardı.

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