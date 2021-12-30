Doğan Can Davas: "Hedefim Bandırmaspor'la Süper Lig"

Royal Hastanesi Bandırmaspor'un orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, hedefinin bordo-beyazlı formayla Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Doğan Can Davas: 'Hedefim Bandırmaspor'la Süper Lig'
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30 Aralık 2021 15:54
Doğan Can Davas
Doğan Can Davas
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, hedefinin bordo-beyazlı formayla Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Doğan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak güzel hayaller kurduklarını belirtti. Bandırmaspor formasıyla 4 sezonda 87 maçta 22 gol attığını dile getiren Doğan Can, "Hedefim Bandırmaspor'la Süper Lig'e çıkmak. Gereksiz yaptığımız puan kayıpları olmasa açık ara öndeydik." dedi.

Doğan Can, sezon başından bu yana takım olarak iyi bir grafik çizdiklerini vurguladı. Takımının istatistiklerine değinen Doğan Can, şöyle konuştu:

"En iyi futbol oynayan 2-3 takımdan biriyiz. En az gol yiyen ve en fazla gol atan takımlar arasında da varız. İstatistiklere, oyun istikrarımızı da ekleyebilirsek hayallerimiz gerçeğe dönüşebilir. Gerek rakiplerle gerekse takım içinde futbol rekabetsiz olmaz. Geçen seneye göre rotasyona açık bir takımımız var. Daha fazla iyi performans sergiliyoruz. Rekabet sizi daha ileriye atıyor ve durumdan herkes memnun. Takımı bir tık daha ileriye nasıl götürürüz diye antrenmanlar bile kıran kırana geçiyor."


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