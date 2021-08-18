Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

Kayserispor, genç kalecisi Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu
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18 Ağustos 2021 22:50
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın, Fransa'nın Rennes takımına transferi için anlaşma sağlandı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

BONSERVİSİ 3,5 MİLYON EURO

Rennes, 18 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fransız ekibi, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



"KAYSERİSPOR'UN GURURU OLACAK"

Transferin ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine; Kayserimizin gururu olacağına inancım tam. Evladımız, Doğan Alemdar'ımız Rennes'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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