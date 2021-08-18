Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın, Fransa'nın Rennes takımına transferi için anlaşma sağlandı.Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.Rennes, 18 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Fransız ekibi, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.Transferin ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine; Kayserimizin gururu olacağına inancım tam. Evladımız, Doğan Alemdar'ımız Rennes'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.