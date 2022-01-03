Doğan Alemdar ilk resmi maçına çıktı

Doğan Alemdar, Rennes'in Nancy'e penaltılarda 4-3 elendiği Fransa Kupası maçında ilk kez resmi bir maça çıktı ve karşılaşmanın tamamında kaleyi koruydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğan Alemdar ilk resmi maçına çıktı
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03 Ocak 2022 02:41
Fransa'nın Rennes takımına sezon başında transfer olan Doğan Alemdar, takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Fransa Kupası son 32 Turu'nda Rennes'in Nancy'e konuk olduğu ve 1-1'lik sonucun ardından penaltılara giden maç 4-3'lük Nancy galibiyetiyle sonuçlandı. Doğan Alemdar, karşılaşmaya ilk 11'de çıkarak 90 dakika ve penaltı atışlarında kaleyi korudu.

19 yaşındaki kaleci kaleye gelen 4 şutu kurtarmayı başardı.


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