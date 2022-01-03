Doğan Alemdar ilk resmi maçına çıktı

🧤Doğan Alemdar, Rennes'in Nancy'e penaltılarda 4-3 elendiği Fransa Kupası maçında ilk kez resmi bir maça çıktı ve karşılaşmanın tamamında kaleyi koruydu. https://t.co/0xvHGRIpzH



— Sporx (@sporx) January 2, 2022

Fransa'nın Rennes takımına sezon başında transfer olan Doğan Alemdar, takımıyla ilk resmi maçına çıktı.Fransa Kupası son 32 Turu'nda Rennes'in Nancy'e konuk olduğu ve 1-1'lik sonucun ardından penaltılara giden maç 4-3'lük Nancy galibiyetiyle sonuçlandı. Doğan Alemdar, karşılaşmaya ilk 11'de çıkarak 90 dakika ve penaltı atışlarında kaleyi korudu.19 yaşındaki kaleci kaleye gelen 4 şutu kurtarmayı başardı.