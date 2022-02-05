Doğan Alemdar, Fransa'yı salladı

Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Doğan Alemdar performansıyla adından söz ettirmeye başladı.

Haber; Sabah
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Doğan Alemdar, Fransa'yı salladı
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05 Şubat 2022 11:50
Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Doğan Alemdar performansıyla ödüllendirildi. 19 yaşındaki genç file bekçisi, sezon başında transfer olduğu Rennes için ilk maçına Lens karşısında çıkmıştı.

Ocak ayında Rennes formasını Ligue 1'de üç kez giyen Doğan Alemdar kalesine gelen 9 isabetli şutta 6 kurtarış yaparken üç gol yedi ve bu performansıyla da ocak ayının en iyi genç futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
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