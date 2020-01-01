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Doğan Alemdar: "Avrupa'da ya da 4 büyüklerde oynamak isterim"

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım kampında konuştu.

Doğan Alemdar: 'Avrupa'da ya da 4 büyüklerde oynamak isterim'
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un ve Ümit Milli Takımımızın kalecilerinden Doğan Alemdar, sezon geneli ve geleceği hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Bu sezonun kendisi adına çok özel olduğunu vurgulayan Doğan Alemdar, "Bu sene benim için çok özel bir sezondu. Türk kalecilerin çok öne çıktığı bir sene oldu. 28 maç oynadım. Lung'un sakatlanması, İsmail Ağabey'in korona olması sonrasında kaleye geçtim. Trabzonspor maçıyla başladım. Avrupa'ya gitme gibi bir hayalim var inşallah olursa." ifadelerini kullandı.

Alemdar, geleceği hakkında sorulan soruya ise, "Şu an bir şey diyemem. Milli takıma odaklandım. Kulübüme döndükten sonra neler olur göreceğiz. Avrupa hayalim var, orada forma giymek isterim. Benim yurtdışı gibi bir hayalim var ama Türkiye'de 4 büyüklerde oynamak isterim." cevabını verdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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