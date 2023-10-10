Doğalgaz bedava mı, ne zamana kadar bedava? 2023-2024 Doğalgaz şuan bedava mı?

Bedava doğalgaz son tarihi mayıs ayının sonlarına gelinmesiyle merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta bulunan Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde verdiği müjdeyle 1 ay boyunca konutlardaki doğalgazdan para alınmayacağını duyurmuştu. Ayrıca 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın da 2024 yılına kadar faturalardan düşeceği ifade edilmişti. Ücretsiz doğalgaz için son tarih yaklaşıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müjdesi olarak açıkladığı ücretsiz doğalgaz kullanımında sona geliniyor. 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük ücretsiz doğalgaz 1 Haziran itibarıyla ücretli olacak. Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı da vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Doğalgaz kullanıcılarına bu ay fatura gönderilecek, kullanımlarından ücret tahsil edilmeyecek.EPDKnın 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3'lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacak.