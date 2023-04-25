Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 10:45

Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz?

Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz soruları Karadeniz gazını devreye alınmasından sonra merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara müjdelediği açıklama sonrasında ücretsiz doğal gazla ilgili aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, doğal gaza ne kadar indirim geldiği ve kaç ay ücretsiz verileceği merak konusu oldu. Peki, evlere ücretsiz/ bedava doğal gaz ne zaman, kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL? İşte detaylar.

Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz?
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Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz? Cumhurbaşkanı Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren doğalgaz müjdesini verdi. Karadeniz'de çıkarılan yerli gazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz indirimi ve ücretsiz doğalgaz kullanımı gündeme geldi, vatandaşlar doğalgaz ne zaman bedava, doğalgaz hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, konutlarda 1 ay bedava doğalgaz hangi ayda başlayacak, bedava doğalgaz ne zaman başlayacak? 

DOĞALGAZ BEDAVA MI, NE ZAMAN BEDAVA?

20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınmasıyla konutlarda kullanılacak mutfak ve sıcak su tüketiminde 25 metreküp doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

Bir gün önce, örneğin 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.

25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

151.75 LİRA ALINMAYACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.

ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.
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