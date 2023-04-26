Haber Tarihi: 26 Nisan 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 10:08

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava 2023? Doğalgaz hangi ayda bedava?

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava 2023? Doğalgaz hangi ayda bedava soruları Karadeniz gazını devreye alınmasından sonra merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara müjdelediği açıklama sonrasında ücretsiz doğal gazla ilgili aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, doğal gaza ne kadar indirim geldiği ve kaç ay ücretsiz verileceği merak konusu oldu. Peki, evlere ücretsiz/ bedava doğal gaz ne zaman, kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL? İşte detaylar.

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava 2023? Doğalgaz hangi ayda bedava?
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Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz? Cumhurbaşkanı Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren doğalgaz müjdesini verdi. Karadeniz'de çıkarılan yerli gazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz indirimi ve ücretsiz doğalgaz kullanımı gündeme geldi, vatandaşlar doğalgaz ne zaman bedava, doğalgaz hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, konutlarda 1 ay bedava doğalgaz hangi ayda başlayacak, bedava doğalgaz ne zaman başlayacak? 
DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?
Konutlarda doğalgaz tüketim bedelinin ne zaman bedava olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Nisan'da "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor.

Buna göre; Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda doğalgaz tüketim bedeli alınmayacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak.

Örneğin bir gün önce yani 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

DOĞALGAZ BEDAVA MI, NE ZAMAN ÜCRETSİZ 2023

20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek. 25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

151.75 LİRA ALINMAYACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.

ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.
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