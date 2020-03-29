Doğa Rutkay: "Sokağa çıkıp herkesi öpeceğim"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
Doğa Rutkay: 'Sokağa çıkıp herkesi öpeceğim'
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29 Mart 2020 11:26
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra ünlüler de evlerine kapandı. Magazin dünyasının popüler simaları evlerinde çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak #evdekal çağrısında bulunuyorlar...

Doğa Rutkay, Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı. 1.5 yaşında ikizleri olan oyuncu, "Hamile olduğunuzu nasıl anladınız?" sorusuna, "Sabah uyanıp, Türk kahvesi içemeyince çok şaşırdım. Midem bulanınca anladım" yanıtını verdi.

Karantina günlerinden sonra ilk olarak tiyatroya gitmek istediğini belirten Rutkay, "Sokağa çıkıp, tanıyıp-tanımadığım herkesi öpeceğim. Yapar mıyım acaba?" diyerek, espri yaptı.

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