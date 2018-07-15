Doğa Rutkay kimdir, kaç yaşındadır? Doğa Rutkay'ın çocukları dünyaya geldi

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Doğa Rutkay ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Oyuncu Doğa Rutkay, dün gece doğum yaptı ve ikiz bebeklerine kavuştu.Evet, Piraye ve Rutkay Kerim bu gece itibarı aramıza geldiler.Büyük bir şaşkınlık ve sevinç bizde.Kulaklarına duasıyla isimleri okundu.Anaları da,bebeler de gayet iyiler.Önce kendilerine,ailelerine,vatana,milete ve tüm insanlığa hayırlı birer evlat olmaları en büyük arzumuz,tek hayalimiz.Bugüne kadar esirgemediğiniz dualarınız ve güzel niyetleriniz için binlerce teşekkürler.Herkesin evladıyla birlikte bizimkileri de Rabbim korusun.Sevgi ve saygılarımızla.2014 senesinde hayatını Kerimcan Kamal ile birleştiren Doğa Rutkay anne oldu. Bu mutlu haberi ise eşini doğumda yalnız bırakmayan Kamal verdi. İşte Kamal'ın sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı o paylaşım;Aslen Ankaralı olan Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde dünyaya geldi. Babası Rutkay Aziz'in yolundan gitti ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aşkım Aşkım, Pembe Patikler ve Avrupa Yakası gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Güldür Güldür Show'da farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkmaya devan eden Doğa Rutkay, televizyoncu ve yazar Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlendi. Çift, Piraye ve Rutkay isimli ikiz bebeklerine 2018 temmuz ayında kavuştu.Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star Tv ekranlarında yer almıştır. Daha sonra Kanaltürk'ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360'ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme'de bir butik işletmeye başlamıştır.