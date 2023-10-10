Dofer Yapı halka arz kaç lot düşer, verir, hangi bankalarda var? | Dofer Yapı halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

1985 yılında faaliyete başlayan Dofer Yapı Malzemeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan tarafından kurulmuştur. Şirket, Ankara'da demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan en güçlü firmalardan biri olarak sektörde yer almaktadır.



Bünyesinde 130 kişi istihdam eden Dofer Yapı Malzemeleri, gerek kuvvetli sermaye yapısı gerekse üretici olmasından kaynaklı maliyet avantajı ve tır filosunun sağladığı lojistik avantajı ile müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.



Şirketin yıllık demir ticareti 250.000 ton, çelik hasır üretim kapasitesi 90.000 ton ve hazır demir üretim kapasitesi 24.000 tondur.



Dofer Yapı Malzemeleri Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?



Dofer Yapı Malzemeleri hissesi 17,11 TL'den halka arz olacak.



Dofer Yapı Malzemeleri Ne Zaman Halka Arz Olacak?



Dofer Yapı Malzemeleri halka arz tarihi 10-11 Ekim olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.



Dofer Yapı Malzemeleri Sembolü Ne Olacak? Dofer Yapı Borsa Kodu



Dofer Yapı Malzemeleri hissesinin sembolü "(DOFER)" olacak.



Dofer Yapı Malzemeleri Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?



Dofer Yapı Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 290,8 milyon TL olarak açıklandı.



Dofer Yapı Malzemeleri Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?



Dofer Yapı Malzemeleri'nin halka arz açıklık oranı 30,49%'dur. Toplamda 17 milyon adet lot dağıtılacaktır.



Dofer Yapı Malzemeleri Katılım Endeksine Uygun Mu?



Dofer Yapı Malzemeleri, katılım endeksine uygundur.



Dofer Yapı Malzemeleri Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?



Dofer Yapı Malzemeleri halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.



Dofer Yapı Malzemeleri Kimin?



Dofer Yapı Malzemeleri şirketinin 3 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 53%'ü Mustafa Doğan'a, 24%'ü Yağmur Doğan'a ve 23%'ü Mert Doğan'a aittir.



Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)



1.7 Milyon katılım – 10 Lot (171 TL).



2.1 Milyon katılım – 9 Lot (153 TL).



2.5 Milyon katılım – 7 Lot (119 TL).



3.3 Milyon katılım – 5 Lot (85 TL).



4.1 Milyon katılım – 4 Lot (68 TL) dağıtabilir.



Dofer Yapı Malzemeleri Finansal Gücü



2023/6 Hasılat: 715,6 milyon TL



2023/6 Brüt Kâr: 51,9 milyon TL



2022 Hasılat: 1,4 milyar TL



2022 Brüt Kâr: 85,9 Milyon TL



2021 Hasılat: 927 Milyon TL



2021 Brüt Kâr: 15,5 Milyon TL



2020 Hasılat: 631,2 Milyon TL



2020 Brüt Kâr: 21,4 Milyon TL



Şirketin toplam hasılatı 2020-2021-2022 yıl sonu ile 2022/06 ve 2023/06 aylık dönemler itibariyle sırasıyla



631.252.130 TL, 927.060.984 TL, 1.401.517.283 TL ile 550.875.325 TL ve 715.533.181 TL olarak gerçeklesmistir.



2023/06 dönemi itibariyle gerçekleşen toplam 715.533.181 TL hasılatın 405.173.232 TL tutarındaki kısmı çelik hasır satışlarından kalan kısmı ise hazır demir satışından oluşturmuştur.



(Kaynak: Dofer Yapı Malzemeleri Onaylı İzahname)



Kaynak: Midas





Dofer Yapı halka arz kaç lot düşer, verir, hangi bankalarda var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından takip edilen konular arasında bulunuyor.Dofer Yapı Malzemeleri'nin halka arz tarihi açıklandı. Dofer'in vereceği lot sayısı ve alınacağı bankalar merak ediliyor. Peki Dofer Yapı halka arz kaç lot verir ve hangi bankalardan alınacak?Dofer Yapı Malzemeleri'nin halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olarak belirlendi. Dofer Yapı halka arzda toplamda 17 milyon adet lot dağıtılacak.Satılan payların tamamı eşit dağılacak olup olası talebe göre dağıtılması öngörülen pay miktar tablosu şu şekilde:2 milyon katılımcı: 9 lot (154 TL)2,3 milyon katılımcı: 8 lot (137 TL)2,5 milyon katılımcı: 7 lot (120 TL)2,8 milyon katılımcı: 6 lot (103 TL)3,3 milyon katılımcı: 5 lot (86 TL)3,8 milyon katılımcı: 4 lot (68 TL)