'Doctor' reçeteyi yazdı!
Yükselme Liginin 4. haftasında P3P Esport'la karşılaşan OyunHizmetleri 2 - 0'lık üstünlük ile maçı tamamladı!
Oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanan OyunHizmetleri bu hafta yapmış oldukları "Doctor" transferiyle dermanını buldu. Çalışılmış kompozisyonlarla geçtiğimiz haftalara göre daha hazır bir profil çizen OyunHizmetleri, Beşiktaş'ında 1 puan kaybettiği günde 2 puan kazanarak liderin 1 puan gerisinde takipte kalmaya devam etti.
Haberi Yazan: Yunus Emre "Dr Acheron" Civelek
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