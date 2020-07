Doc Rivers'ın takımına mesajı: "Bir görev üstündeyiz"

LA Clippers koçu Doc Rivers, Orlando'ya varışlarından sonra oyuncularıyla yaptığı toplantıda, kendileri için sadece tek bir mesaj olduğunu söyledi.



Clippers, NBA'in Orlando bubble'ının içinde antrenman kampının üçüncü gününde. Ekip, çeşitli nedenlerle Los Angeles'ta kalan Kawhi Leonard, Landry Shamet, JaMychal Green ve Ivica Zubac olmadan ekip çalışmalarına başlamış bulunuyor.



Orlando bubble'ı oyuncular, antrenörler, antrenman personeli ve seyahat eden partinin parçası olan herkes için en güvenli yer olsa da, koronavirüsün hala içeri girebilme şansı var. Shamet halihazırda pozitif test sonucu almış olsa da, kendisi Los Angeles'a geri döndü ve yakın zamanda takıma tekrar katılması bekleniyor.



"HİÇBİR ŞEY BİZİ RAHATSIZ ETMEYECEK"



Bunun da ötesinde, Breonna Taylor, George Floyd ve sayısız Afromerikalının polis tarafından gerçekleşen cinayetleri, ABD çevresinde öfkeye yol açmaya devam etti. Oyuncular, Black Lives Matter, eğitim, özgürlük ve daha fazlasını desteklemek için formalarının arkada mesajlar bulunduracaklar.



"Toplantıyı otele geldiğimizde yaptık. Otobüsten inmeden önce arkaya doğru yürüdüm ve neden burada olduğumuza dair her bir adamla ve takımla bir grup olarak konuştum. Mesaj şudur: Bir görevdeyiz. Buraya konuşlandırıldık. Hiçbir şey bizi rahatsız etmeyecek. Hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğiz. Şu anda, şahsen, etkileyici olduğunu düşünüyorum. NBA'in bunu halletmeye çalışmak için neler yaptığını gördüğünüzde, gerçekten etkileyici."



"UZUN SÜRE TOPA DOKUNMAYANLAR VAR"



Her şey plana göre gittiğinde sezonun yeniden başlayacak olsa da, Afroamerikalılara karşı eşitsizlik ve polis vahşeti konusunda farkındalık getirmek, Clippers ve ligdeki takımlar için öncelikler listesinde yer alıyor:



"Onları bölmelere koydunuz gibi bir şey oldu. Antrenmandan önce bunun hakkında konuşuyoruz. Sonrasında da konuşacağız. Ayrıca adamlarımızın neler olup bittiğinden haberdar olmalarını da sağlayacağız. Hangi mesajı iletmeye çalışmış olursa olsunlar, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hiç durmayacak, size garanti verebilirim. En azından biz durmayacağız. Sahaya girdiğimizde, işlerimizi yapacağız. Bu da biraz zaman alacak. Bu normal bir başlangıç yöntemi değil."



"Genellikle antrenman kamplarında, çocuklar üç ve dört hafta antrenman yaparlar, oynarlar, şut atarlardı. Şimdi durum bu değil. Bu gruptan bazıları, iki hafta öncesine kadar bir basketbol topuna dokunmadı veya bir spor salonu görmedi. Her iki tarafta da yapacak çok işimiz var."



Bir NBA şampiyonluğunu güvence altına alma görevi, zor bir görev olacak. Clippers NBA Finallerine ulaşırsa, bu Ekim'e kadar bubble'ın içinde kalmak anlamına geliyor.



Rivers, şu eklemeyi de yaptı:



"Bunu çok seviyoruz, buradayız, bu kadar. Mesajımız bu. Bu bizim için bir iş gezisi."