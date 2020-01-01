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Doc Rivers'ın hazırlık maçları için planı!

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, hazırlık maçlarında 76ers'ın rotasyon planına ilişkin planını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, hazırlık maçlarında 76ers'ın rotasyon planına ilişkin planını paylaştı.

Rivers, muhabirlere takımın kilit oyuncularının çok süre alacaklarını söyledi:

"Saçma sapan işler yapmayacağım. Adamları 48 dakika oynatmayacağım, ama en azından ilk yarılarda, kilit adamlarımızı bolca oynatırım. Rotasyonda yerlerini kendilerinin bulmalarını sağlarım ve ikinci yarılarda, muhtemelen hazırlık maçı tarzına dönüş yaparız."

Sixers, ilk hazırlık maçını Salı gecesi Boston Celtics'e karşı oynayacak.


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