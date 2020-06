Doc Rivers, NBCA'in üstlendiği görevi açıkladı: "Düzeltmemiz gereken 20 farklı şey var!"

LA Clippers koçu Doc Rivers, koçların ırksal adaletsizlik ve reform komitesi hakkında konuştu.



Kısa süre önce, Ulusal Basketbol Antrenörleri Derneği'nin (NBCA) George Floyd'un Minneapolis polisinin elindeki ölümüne ve ülkeyi ele geçiren diğer ırk ayrımcılığı eylemlerine yanıt olarak, ırksal bir adaletsizlik ve reform komitesi kurmayı planladığı açıklanmıştı. Bu komiteye öncülük edecek kişilerden biri de Rivers'tı.



Yaptığı bir açıklamada, Rivers bu yeni kurulan girişimin başlangıcında ne gibi zorluklarla karşılaşmayı beklediklerini ve ele almaları gerektiğine inandıkları en önemli konuları açıkladı:



"Şimdiye dek harikaydı, şu anda verdiğimiz mesaj üzerinde çalışıyoruz ve zor kısım da bu, kaybolmak istemiyoruz. Bunlar çok büyük olaylar olduğu için, bir sürü şeyi yapmaya çalışırken kayboluyorsunuz. Bu ülkeyi daha iyi hale getirmek için yapmamız gereken 20 farklı şey var. Benim için eğitim bir numarada. Eşit eğitime sahip olmalıyız. Polis vahşeti de var, hapis sistemi de var, bu yüzden birini seçip ona bağlı kalarak, koçluğu bıraktığımız zamanlarda bile nasıl bir şey olacağını görmek istiyoruz."



Rivers, komitenin ne tür bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini açıklamaya devam etti:



"Bunu düşündüğünüzde, dokunabileceğimiz 30 şehrimiz var ve her bir koç, bu sürece dahil olmak için kalıcı bir etkiye sahip olacak olan ve her takımın sahiplerinin bizi destekleyeceği bir taban organizasyonu seçecek. Bence burada biraz etki yaratabiliriz. Doğru seçim yapmamız gerekiyor ve bu her zaman zordur."



Rivers'ın açıkladığı gibi, her NBA takımının her koçu, komitelerin kendi şehirlerinde direktiflerini uygulamakla görevlendirilecek.