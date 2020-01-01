Doc Rivers, COVID-19 aşısını olmaya açık

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtımı başlayan KOVID-19 aşısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Rivers, USA Today Sports'tan Mark Medina'ya, aşı oyuncular ve antrenörler için hazır edildiğinde, olmak konusunda sorunu olmadığını söyledi:



"Çünkü güveniyorum. Komplocu falan değilim. Tabii ki doğru yapılmasını istersiniz. Şu ana kadar Gıda ve İlaç Dairesi'nin ve diğerlerinin, yapılması gereken her şeyi yapmış olmalarını umuyorsunuz. Ama aşıyı olma konusunda bir sorunum yok.



Rivers, Alabama'daki siyahi adamların frengi tedavisini reddeden Tuskegee Frengi Çalışmasına atıfta bulunarak, aşı hakkındaki şüpheciliği anladığını belirtti:



"Dürüst olalım. Şüpheyi de anlıyorum, özellikle de siyahi bir adam olarak ve Tuskegee Enstitüsü olayını hatırlayarak. Böyle şeyleri unutmayız."



